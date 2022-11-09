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Takım aranıyor

Galatasaray, forma şansını bir türlü değerlendiremeyen ve 2 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Haris Seferovic'ten kurtulmanın yolunu arıyor. Bir yandan van Aanholt'a takım arayan Cimbom diğer yandan da Seferovic için araştırma yapıyor. Çünkü Benfica yönetimi, İsviçreli golcüyü sezon sonuna kadar takımda görmek istemiyor. Menajerlere haber yollayan yönetim, eğer devre arasında bir takım bulunursa Seferovic'i gönderecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Takım aranıyor
Galatasaray, forma şansını bir türlü değerlendiremeyen ve 2 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Haris Seferovic'ten kurtulmanın yolunu arıyor. Bir yandan van Aanholt'a takım arayan Cimbom diğer yandan da Seferovic için araştırma yapıyor. Çünkü Benfica yönetimi, İsviçreli golcüyü sezon sonuna kadar takımda görmek istemiyor. Menajerlere haber yollayan yönetim, eğer devre arasında bir takım bulunursa Seferovic'i gönderecek.
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