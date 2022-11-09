Sürekli hücumda

Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken 12 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 3. sırada kendisine yer buldu. 7 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 2 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip rakip cezası sahasında en fazla topla buluşan (27.08) takım oldu. Onu 22.69 ile Beşiktaş takip etti.
Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken 12 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 3. sırada kendisine yer buldu. 7 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 2 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip rakip cezası sahasında en fazla topla buluşan (27.08) takım oldu. Onu 22.69 ile Beşiktaş takip etti.