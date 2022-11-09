Haberler Galatasaray Sürekli hücumda

Sürekli hücumda

Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken 12 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 3. sırada kendisine yer buldu. 7 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 2 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip rakip cezası sahasında en fazla topla buluşan (27.08) takım oldu. Onu 22.69 ile Beşiktaş takip etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Sürekli hücumda
Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken 12 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 3. sırada kendisine yer buldu. 7 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 2 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip rakip cezası sahasında en fazla topla buluşan (27.08) takım oldu. Onu 22.69 ile Beşiktaş takip etti.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Alman devine! Bonservis bedeli belli oldu...
Prenses Alara! İngiliz Kraliyet Ailesi sadece onun mektubuna geri dönüş yaptı
Beşiktaş'tan sol bek hamlesi! Masuaku gidecek yerine...
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi"
Avrupa devleri peşinde! Son karar Okan Buruk'un
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
10 Kasım tatil mi, yarım gün mü?
KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi" 07:48
Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı 06:28
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:37
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:36
Daha Eski
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:08
Buruk: İnanılmaz goller kaçtı Buruk: İnanılmaz goller kaçtı 00:00