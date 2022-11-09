Penaltı isyanı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor karşısında bu sezon 7. penaltısını kazanırken bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. 13 haftada Trabzonspor 5, Beşiktaş ise 4 penaltı alırken, G.Saray lehine ise sadece bir kez beyaz noktanın gösterilmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor karşısında bu sezon 7. penaltısını kazanırken bu durum sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. 13 haftada Trabzonspor 5, Beşiktaş ise 4 penaltı alırken, G.Saray lehine ise sadece bir kez beyaz noktanın gösterilmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.