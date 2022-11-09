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Icardi iddialı konuştu! "Daha yeni başladım"

Beşiktaş'ı Avlayan Mauro Icardi iddialı konuştu. Galatasaray'ı tercih ederek çok doğru bir karar verdiğini belirten Arjantinli yıldız, "Beşiktaş maçı başlangıçtı. Gollerimin devamı gelecek" dedi. İşte Icardi'nin o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Icardi iddialı konuştu! "Daha yeni başladım"

Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul'a ilk geldiğinde fantastik bir şekilde karşılandığını hatırlatan başarılı futbolcu, şöyle konuştu;

"O günler unutulmazdı. Galatasaray taraftarı beni müthiş coşkulu bir şekilde karşıladı.

Ben de her zaman bu ilgiye layık olmak için çok çalışıyorum.

Belki iyi başlamadım ama gün geçtikçe her şey daha iyi olacak.

Yeter ki taraftarlarımız bize destek vermeye devam etsin"

20 GOL ATMAK İSTİYORUM

Icardı, Beşiktaş derbisinde attığı gollerle ilgili de şunları söyledi;

"Benim için çok özel bir karşılaşma oldu.

2 gol atmam, hem maçı kazanmamız hem de moral bulmam açısından çok önemliydi.

Ancak bu daha başlangıç...

Güzel bir hava yakaladık.

Gollerimin devamının geleceğine inanıyorum"

Şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu;

"Sezon sonunda zafere ulaşmak istiyoruz.

Ben de en az 20 gol atmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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