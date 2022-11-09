G.Saray taraftarı fark yarattı! 11 yıllık rekor kırıldı

Süper Lig'de bu sezon en çok seyircinin yer aldığı 5 maçın da Galatasaray'a ait olması dikkat çekiyor. Yüzde 88.31 oranında doluluk oranına ulaşan Aslan'da, Nef Stadyumu'nun açıldığı 2011'den beri ilk beş iç saha maçında elde edilen en yüksek oran oldu. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, evinde Gaziantep, Konya ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla devirdi. Alanya'yla 2-2 berabere kalan Aslan, Giresun'a ise 1-0 kaybetti.
Süper Lig'de bu sezon en çok seyircinin yer aldığı 5 maçın da Galatasaray'a ait olması dikkat çekiyor. Yüzde 88.31 oranında doluluk oranına ulaşan Aslan'da, Nef Stadyumu'nun açıldığı 2011'den beri ilk beş iç saha maçında elde edilen en yüksek oran oldu. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, evinde Gaziantep, Konya ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla devirdi. Alanya'yla 2-2 berabere kalan Aslan, Giresun'a ise 1-0 kaybetti.
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