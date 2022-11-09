Haberler Galatasaray G.Saray taraftarı fark yarattı! 11 yıllık rekor kırıldı

G.Saray taraftarı fark yarattı! 11 yıllık rekor kırıldı

Nef Stadyumu, Süper Lig’de bu sezon en fazla takip edilen 5 maça da ev sahipliği yaptı. Yüzde 88’lik doluluk oranıyla ise 11 yıllık rekor kırıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
G.Saray taraftarı fark yarattı! 11 yıllık rekor kırıldı
Son olarak Beşiktaş derbisini kazanarak havaya giren Galatasaray, bu sezon taraftarından beklediği desteği fazlasıyla alıyor. Her maçta tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar, seyirci sayısında ezeli rakiplerini geride bırakmış durumda. Nef Stadyumu'nda oldukça yüksek bir ortalamayla maçlara çıkan Aslan, derbide 50 bin 237 sayısına ulaşmayı başardı. Böylece bu sezon 50 bin barajını geçen ilk maça ev sahipliği yapıldı.

Süper Lig'de bu sezon en çok seyircinin yer aldığı 5 maçın da Galatasaray'a ait olması dikkat çekiyor. Yüzde 88.31 oranında doluluk oranına ulaşan Aslan'da, Nef Stadyumu'nun açıldığı 2011'den beri ilk beş iç saha maçında elde edilen en yüksek oran oldu. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, evinde Gaziantep, Konya ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla devirdi. Alanya'yla 2-2 berabere kalan Aslan, Giresun'a ise 1-0 kaybetti.
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