Galatasaray'dan Mathias Ross için sakatlık açıklaması geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maçta sakatlanan Mathias Ross'un sakatlığına dair bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında Ross'ta ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır."