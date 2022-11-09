Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mathias Ross için sakatlık açıklaması geldi

Galatasaray'dan Mathias Ross için sakatlık açıklaması geldi

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar yaptığı açıklama, "Bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 16:56 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:00
Galatasaray'dan Mathias Ross için sakatlık açıklaması geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maçta sakatlanan Mathias Ross'un sakatlığına dair bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında Ross'ta ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır."

DİĞER
Adanalı’nın Pınar’ı bambaşka biri olmuştu! Tuğçe Özbudak'tan estetik itirafı geldi
Bursa'daki yangında hayatını kaybedenler toprağa verildi! 9 tabut yan yana dizildi gözyaşlar sel oldu
Ferdi Kadıoğlu transferine şartlı onay
ZTK'da dikkat çeken o anlar! Rakip kalecinin yanına koştu ve... | İZLE
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mauro Icardi...
Maç sonu çarpıcı sözler! "Küskün gibiydi"
Dolmabahçe Sarayı giriş ücretli mi, ne kadar?
Kısa, uzun, en güzel 10 Kasım sözleri!
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sakatlık açıklaması geldi! G.Saray'dan sakatlık açıklaması geldi! 16:55
Samsunspor rahat turladı! Samsunspor rahat turladı! 16:50
Ferdi Kadıoğlu transferine şartlı onay Ferdi Kadıoğlu transferine şartlı onay 16:34
Antalyaspor Pendikspor maçı CANLI Antalyaspor Pendikspor maçı CANLI 16:33
Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta? Türkiye - Belçika basketbol maçı saat kaçta? 16:24
Eyüpspor Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi Eyüpspor Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi 16:05
Daha Eski
Torino - Sampdoria maçı saat kaçta? Torino - Sampdoria maçı saat kaçta? 16:04
Manisa FK turu rahat geçti Manisa FK turu rahat geçti 16:02
Inter - Bologna maçı saat kaçta? Inter - Bologna maçı saat kaçta? 16:01
Fiorentina - Salernitana maçı saat kaçta? Fiorentina - Salernitana maçı saat kaçta? 15:56
Sassuolo - Roma maçı saat kaçta? Sassuolo - Roma maçı saat kaçta? 15:53
Lecce - Atalanta maçı saat kaçta? Lecce - Atalanta maçı saat kaçta? 15:50