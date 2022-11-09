GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa devleri peşinde! Son karar Okan Buruk'un

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'de yükselişe geçmenin planları yapılırken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'de yükselişe geçmenin planları yapılırken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Yusuf Demir, Avrupa'dan birçok takımın radarına girdi.
Sarı-Kırmızılı ekipte 8+3 yabancı kuralına takılan ve ilk 11'e girmekte de zorlanan Yusuf Demir'e İngiltere ve Almanya'dan talipliler çıktı.
19 yaşındaki futbolcuya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden de talipler var.
Genç yıldıza Manchester United ve Liverpool yakından ilgi gösteriyor.
Ayrıca futbolcu Bundesliga devlerinin de uzun süredir radarında.
Takvim'in haberine göre Demir'e Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip oldu.
UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORLAR
Dortmund'un yaklaşık 1 seneden fazla süredir Yusuf Demir'i takip ettiği ve nabız yokladığı öğrenildi.
Yusuf Demir, Rapid Wien'den Barcelona'ya kiralık gitmişti.
Demir, Katalan ekibinde 9 maçta oynadı.
Genç futbolcu Barcelona'da çıktığı 9 maçın ardından bu sezon Galatasaray'a gelmişti.
Demir'in 2026'ya kadar Galatasaray ile kontratı bulunuyor.
19 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılarda henüz net bir karar verilmedi.
Teknik direktör Okan Buruk'tan da 2 lig, 1 de kupa maçına çıkan genç oyuncunun geleceği konusunda görüş alınacak.
Buruk'un görüşüne göre daha sonra yol haritası çizilecek.