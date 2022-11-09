Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa devleri peşinde! Son karar Okan Buruk'un

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa devleri peşinde! Son karar Okan Buruk'un

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Beşiktaş derbisindeki galibiyet ve Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçmenin sevinci yaşanırken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcu Yusuf Demir'e Bundesliga'nın dev kulüplerinin talip olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa devleri peşinde! Son karar Okan Buruk'un

Demir, Katalan ekibinde 9 maçta oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa devleri peşinde! Son karar Okan Buruk'un

Genç futbolcu Barcelona'da çıktığı 9 maçın ardından bu sezon Galatasaray'a gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Avrupa devleri peşinde! Son karar Okan Buruk'un

Demir'in 2026'ya kadar Galatasaray ile kontratı bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti...
G.Saray taraftarı fark yarattı! 11 yıllık rekor kırıldı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
10 Kasım tatil mi, yarım gün mü?
KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı Venedik Sarayı'nda konuşma yaptı 06:28
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
9 kişi Barça maçı çevirdi! 9 kişi Barça maçı çevirdi! 01:26
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:37
Milan Cremonese'ye takıldı! Milan Cremonese'ye takıldı! 00:36
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Daha Eski
Bayern'den farklı galibiyet! Bayern'den farklı galibiyet! 00:28
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:14
Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... Aslan kupada kükredi! İşte maçın özeti... 00:08
Buruk: İnanılmaz goller kaçtı Buruk: İnanılmaz goller kaçtı 00:00
Galatasaray kupada 5. turda! Galatasaray kupada 5. turda! 23:59