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Fiyatı belirlendi

Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla yerini sağlamlaştırdı. Kosovalı futbolcudan son derece memnun olan sarıkırmızılı yönetim, bonservisini almak için devre arasında Norwich'in kapısını çalma kararı aldı. Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis teklif edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fiyatı belirlendi
Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla yerini sağlamlaştırdı. Kosovalı futbolcudan son derece memnun olan sarıkırmızılı yönetim, bonservisini almak için devre arasında Norwich'in kapısını çalma kararı aldı. Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis teklif edecek.
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