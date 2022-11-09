Fiyatı belirlendi

Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla yerini sağlamlaştırdı. Kosovalı futbolcudan son derece memnun olan sarıkırmızılı yönetim, bonservisini almak için devre arasında Norwich'in kapısını çalma kararı aldı. Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis teklif edecek.
Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla yerini sağlamlaştırdı. Kosovalı futbolcudan son derece memnun olan sarıkırmızılı yönetim, bonservisini almak için devre arasında Norwich'in kapısını çalma kararı aldı. Cimbom, 26 yaşındaki oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis teklif edecek.