Yusuf Demir’e Alman talip

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, Almanya'da gündemde... Alman basını, Borussia Dortmund'un genç oyuncuya ilgisinin yeniden alevlendiğini duyuruldu. Rapid Wien'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir'i daha önce de isteyen Dortmund, genç oyuncuyu Barcelona'ya kaptırmıştı. Dortmund şimdi yeniden harekete geçerken 19 yaşındaki oyuncu. Leverkusen ve Liverpool'un da listesinde yer alıyor.
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, Almanya'da gündemde... Alman basını, Borussia Dortmund'un genç oyuncuya ilgisinin yeniden alevlendiğini duyuruldu. Rapid Wien'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir'i daha önce de isteyen Dortmund, genç oyuncuyu Barcelona'ya kaptırmıştı. Dortmund şimdi yeniden harekete geçerken 19 yaşındaki oyuncu. Leverkusen ve Liverpool'un da listesinde yer alıyor.