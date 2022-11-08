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Yusuf Demir’e Alman talip

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, Almanya'da gündemde... Alman basını, Borussia Dortmund'un genç oyuncuya ilgisinin yeniden alevlendiğini duyuruldu. Rapid Wien'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir'i daha önce de isteyen Dortmund, genç oyuncuyu Barcelona'ya kaptırmıştı. Dortmund şimdi yeniden harekete geçerken 19 yaşındaki oyuncu. Leverkusen ve Liverpool'un da listesinde yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Yusuf Demir’e Alman talip
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, Almanya'da gündemde... Alman basını, Borussia Dortmund'un genç oyuncuya ilgisinin yeniden alevlendiğini duyuruldu. Rapid Wien'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir'i daha önce de isteyen Dortmund, genç oyuncuyu Barcelona'ya kaptırmıştı. Dortmund şimdi yeniden harekete geçerken 19 yaşındaki oyuncu. Leverkusen ve Liverpool'un da listesinde yer alıyor.
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