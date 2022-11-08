Haberler Galatasaray Galatasaray Ofspor maçında Wanda Nara sürprizi! Icardi'yle bilikte izledi

Galatasaray Ofspor maçında Wanda Nara sürprizi! Icardi'yle bilikte izledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Arjantinli Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, mücadeleyi Icardi'yle birlikte tribünden takip etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 22:12
Galatasaray Ofspor maçında Wanda Nara sürprizi! Icardi'yle bilikte izledi

Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev yapan oyunculara, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının başlangıç kadrosunda yer vermedi ve sarı-kırmızılı ekip bu maçta sahaya bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

G.Saray'da Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

WANDA NARA VE ICARDI TRİBÜNDE BİRLİKTE

Beşiktaş derbisinde attığı iki golle dikkat çeken Mauro Icardi maçı, daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara ile birlikte tribünden takip etti.

Wanda Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafını paylaştı.

DİĞER
Ünlü oyuncu Pelin Karahan’a büyük şok! Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay apar topar ameliyata alındı!
Galatasaray-Ofspor maçında dikkat çeken kare! Mauro Icardi ve Wanda Nara yine yan yana
G.Saray'dan transferde 1 taşla 2 kuş!
G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
G.Saray'dan transferde 1 taşla 2 kuş!
10 Kasım tatil mi, yarım gün mü?
KANLI AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Canlı döviz ve altın kuru takibi (8 Kasım)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray skora eşitlik getirdi G.Saray skora eşitlik getirdi 21:44
Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip ediyor Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip ediyor 21:40
G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 21:29
Ofspor G.Saray karşısında öne geçti Ofspor G.Saray karşısında öne geçti 21:28
Galatasaray yedek kadroyla sahada! Galatasaray yedek kadroyla sahada! 21:20
Okan Buruk'tan flaş karar! Yusuf Demir... Okan Buruk'tan flaş karar! Yusuf Demir... 21:02
Daha Eski
Adana Demir Assombalonga ile turladı! Adana Demir Assombalonga ile turladı! 20:54
Mehmet Büyükekşi hakemlerle buluştu Mehmet Büyükekşi hakemlerle buluştu 20:52
Kayserispor'da iki imza! Kayserispor'da iki imza! 20:51
Beşiktaş Serik Belediyespor maçına hazır! Beşiktaş Serik Belediyespor maçına hazır! 20:49
G.Saray ve F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi! G.Saray ve F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi! 20:47
Fenerbahçe Giresunspor maçına hazırlanıyor! Fenerbahçe Giresunspor maçına hazırlanıyor! 20:45