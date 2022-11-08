Galatasaray Ofspor maçında Wanda Nara sürprizi! Icardi'yle bilikte izledi

Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev yapan oyunculara, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının başlangıç kadrosunda yer vermedi ve sarı-kırmızılı ekip bu maçta sahaya bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

G.Saray'da Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

WANDA NARA VE ICARDI TRİBÜNDE BİRLİKTE

Beşiktaş derbisinde attığı iki golle dikkat çeken Mauro Icardi maçı, daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara ile birlikte tribünden takip etti.

Wanda Nara da sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafını paylaştı.