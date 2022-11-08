Pistiolis: Gerçek Galatasaray bu

Galatasaray basketbolda Tofaş galibiyetiyle moral bulurken Andreas Pistiolis, gerçek güçlerini ortaya koyduklarını söyledi. Yunan çalıştırıcı, "Sonuç tatmin edici. Tofaş çok güçlü bir takım. Takımımın gerçek yüzü bu. Baştan beri yapmak istediğimiz şey buydu. Daha önceki maçlarda biraz hayal kırıklığı yarattığımızın farkındayız ama bunu telafi etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Galatasaray basketbolda Tofaş galibiyetiyle moral bulurken Andreas Pistiolis, gerçek güçlerini ortaya koyduklarını söyledi. Yunan çalıştırıcı, "Sonuç tatmin edici. Tofaş çok güçlü bir takım. Takımımın gerçek yüzü bu. Baştan beri yapmak istediğimiz şey buydu. Daha önceki maçlarda biraz hayal kırıklığı yarattığımızın farkındayız ama bunu telafi etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.