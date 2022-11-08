Mohamed gitti gidiyor

Sezon başında 250 bin euro'ya Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed, Fransa'da kendisini buldu. 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mısırlı futbolcu, adından söz ettirmeyi başardı. Mohamed'in kiralık sözleşmesinde 5 milyon 750 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 24 yaşındaki forvetten oldukça memnun olan Nantes'in bu parayı ödeyerek bonservisini alacağı öğrenildi. Mohamed de futbol kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor.
Sezon başında 250 bin euro'ya Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed, Fransa'da kendisini buldu. 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mısırlı futbolcu, adından söz ettirmeyi başardı. Mohamed'in kiralık sözleşmesinde 5 milyon 750 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 24 yaşındaki forvetten oldukça memnun olan Nantes'in bu parayı ödeyerek bonservisini alacağı öğrenildi. Mohamed de futbol kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor.