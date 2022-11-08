Teknık direktör Okan Buruk, bir önceki turda 7-0 kazanılan Kastamonuspor maçında olduğu gibi ligde fazla oynama fırsatı bulamayan isimlere şans verecek. Galatasaray'ın Yeşilyurt Ofspor karşısında Okan Kocuk, Dubois, Emin Bayram, Ross, Van Aanholt, Berkan, Midtsjö, Yunus, Juan Mata, Yusuf ve Bafetimbi Gomis ilk 11'iyle sahada olması bekleniyor.
Teknık direktör Okan Buruk, bir önceki turda 7-0 kazanılan Kastamonuspor maçında olduğu gibi ligde fazla oynama fırsatı bulamayan isimlere şans verecek. Galatasaray'ın Yeşilyurt Ofspor karşısında Okan Kocuk, Dubois, Emin Bayram, Ross, Van Aanholt, Berkan, Midtsjö, Yunus, Juan Mata, Yusuf ve Bafetimbi Gomis ilk 11'iyle sahada olması bekleniyor.
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