Haberler Galatasaray Kupa günü

Kupa günü

Sarı-kırmızılılar bugün 4. turda Ofspor’u konuk edecek A Spor’dan yayınlanacak maç saat 21.00’de başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Kupa günü
Zıraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray ile TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt Ofspor bugün Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın adını kupada son 32'ye yazdıracağı mücadele 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Teknık direktör Okan Buruk, bir önceki turda 7-0 kazanılan Kastamonuspor maçında olduğu gibi ligde fazla oynama fırsatı bulamayan isimlere şans verecek. Galatasaray'ın Yeşilyurt Ofspor karşısında Okan Kocuk, Dubois, Emin Bayram, Ross, Van Aanholt, Berkan, Midtsjö, Yunus, Juan Mata, Yusuf ve Bafetimbi Gomis ilk 11'iyle sahada olması bekleniyor.
DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart için olay yorum! Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı?
Korkunç akım! Zeynep Bastık konserini erken bitirmek zorunda kaldı
Trabzonspor'da forvet sıkıntısı!
F.Bahçe'nin penaltısı doğru mu? Toroğlu açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a bir dünya yıldızı daha! Marca'dan flaş iddia
Aslan yaptığı yatırımların karşılığını alıyor!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Kanlı ay tutulması saat kaçta, İstanbul'dan görülebilecek mi?
Altın kuru canlı takip (8 Kasım)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" 07:27
Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! 01:38
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük 01:17
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! 01:17
Daha Eski
Real Madrid'e Vallecano şoku! Real Madrid'e Vallecano şoku! 01:16
Real Madrid'e Vallecano şoku! Real Madrid'e Vallecano şoku! 01:14
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! 01:10
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük 01:07
Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de! Enner Valencia: Aklım sadece Fenerbahçe'de! 00:42
Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim! Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek'e eleştiri: Beğenmedim! 00:37