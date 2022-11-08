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Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Beşiktaş zaferi sonrası derbi eğlencesi! Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata...

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata, Beşiktaş karşısında alınan derbi zaferinden sonra gece soluğu eğlencede aldı. İşte detaylar..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:03 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:46
Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi eğlencesi

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından sarı kırmızılı futbolcular soluğu eğlencede aldı.

Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi eğlencesi

ARKADAŞININ ARKASINA SAKLANDI

Mekâna önce Icardi ve Lucas Torreira geldi. Torreira görüntülenmemek için arkadaşının arkasına saklandı. İkiliye eşlik eden kadın, bir süre VIP araçta bekleyip mekâna öyle girdi.

Ekibe daha sonra Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve başka bir kadınla birlikte hızlıca otele giren futbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirdi.

Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi eğlencesi

Cumartesi günü oynanan maça attığı 2 golle damgasını vuran Mauro Icardi, heyecan yüklü karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi eğlencesi

YANINDAKİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Sergio Oliveira'nın yanındakiler görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, mekâna eşi Cristiana Oliveira ile geldi.

Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi eğlencesi

Sergio Oliveira da eşiyle geldiği mekânda görüntülenmemek için önce bir süre aracında bekledi. Çift, yanlarındaki kişiler basın mensuplarını engellemeye çalışırken hızla araçtan çıkıp mekâna gitti.

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