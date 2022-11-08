Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Beşiktaş zaferi sonrası derbi eğlencesi! Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata...

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından sarı kırmızılı futbolcular soluğu eğlencede aldı.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından sarı kırmızılı futbolcular soluğu eğlencede aldı.
ARKADAŞININ ARKASINA SAKLANDI
Mekâna önce Icardi ve Lucas Torreira geldi. Torreira görüntülenmemek için arkadaşının arkasına saklandı. İkiliye eşlik eden kadın, bir süre VIP araçta bekleyip mekâna öyle girdi.
Ekibe daha sonra Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve başka bir kadınla birlikte hızlıca otele giren futbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirdi.
Cumartesi günü oynanan maça attığı 2 golle damgasını vuran Mauro Icardi, heyecan yüklü karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla kutlama yaptı.
YANINDAKİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Sergio Oliveira'nın yanındakiler görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, mekâna eşi Cristiana Oliveira ile geldi.
Sergio Oliveira da eşiyle geldiği mekânda görüntülenmemek için önce bir süre aracında bekledi. Çift, yanlarındaki kişiler basın mensuplarını engellemeye çalışırken hızla araçtan çıkıp mekâna gitti.