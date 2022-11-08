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Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni transfer Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcunun menajeri, alacakları nedeniyle Galatasaray'a ihtar çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 20:06
Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Galatasaray'da derbi galibiyetiyle moraller yerine gelmişken sarı-kırmızılıları şoke eden bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Cimbom'un tecrübeli futbolcusunun menajeri, alacakları nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekti.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Yaşanan gelişme sarı-kırmızılı camiada büyük bir şok etkisi yarattı.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma giyen Erick Pulgar'ın menajeri alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekmişti.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Cimbom'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt da aynı gerekçeyle bir hamlede bulunmuştu.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'a ihtar çeken son isim Lucas Torreira'nın menajeri oldu.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

26 yaşındaki futbolcunun menajeri imaj haklarının ödenmemesi sonrası sarı-kırmızılılara ihtar çekti.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Uruguaylı orta sahanın yaşanan bu gelişmenin ardından kulübe karşı herhangi olumlu ya da olumsuz bir tavır sergilemediği kaydedildi.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

FIFA'DA 2 DAVA

Galatasaray'ın eski futbolcularından Ryan Babel ile Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıların alacaklarını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay FIFA'ya şikayet etmişti.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon 600 bin euroyu, Ryan Babel ise 1 milyon 300 bin euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray sezon başında Lucas Torreira için Arsenal'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmış ve yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş ödeneceği açıklanmıştı.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Galatasaray'dan KAP'A yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

3 SARI KART

Lucas Torreira, Galatasaray'da bu sezon 11 müsabakada forma şansı buldu. 26 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.

Galatasaray'a ihtar! Lucas Torreira...

Tecrübeli futbolcu 3 sarı kart gördü.

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