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Galatasaray yedek kadroyla sahada!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11’ine göre Ofspor’a karşı rotasyon yaptı ve 11’i tamamen değiştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 21:20
Galatasaray yedek kadroyla sahada!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçında rotasyon ve sistem değişikliği yaptı. Buruk, ligde Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmaya göre 11 oyuncusunu da değiştirirken, sahaya da çift forvetle çıktı.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçında altyapıdan birçok futbolcuyu kadroya aldı. Metehan Baltacı mücadeleye 11'de başlarken, Jankat Yılmaz, Emin Bayram, Baran Demiroğlu, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül ve Efe Akman da kulübede bekledi.

Hafta sonu Beşiktaş ile oynanan derbide 11'de görev alan Fernando Muslera, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica ve Mauro Icardi, Ofspor maçının kadrosunda yer almazken, Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz ise 21 kişilik kadroda bulunuyor.

Galatasaray, Ofspor maçına; Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Juan Mata, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey bekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, kupa maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarıyla futbolcuları maça hazırlarken, ayrıca tribünlerde 'Sami Yen'e hoş geldin Ofspor' pankartı açtı. Ofspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

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