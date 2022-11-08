Dostça ayrıldık!

Wanda Nara, Mauro İcardi'yle barışmayı düşünmediğini söyledi. Arjantinli yıldızla 2 yıl ayrı olduklarını ifade eden Wanda Nara, "Onunla ayrıyız ama onu çok seviyorum. Benim için bu dünyadaki en önemli insan kendisi. Her şeyi bir yanlış anlaşılmadan başladı. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve bunu yaptım. Şimdilik asla barışmayı düşünmüyorum. Bu şekilde huzurluyum" diye konuştu. Ayrıca, Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan iddialar doğru değil. Mauro, bu iddialara çok kızdı ve beni sabahtan akşama kadar aradı. Beni yeniden kazanmaya çalışıyor ama attığı mesajları asla unutamam" dedi.