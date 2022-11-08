Aslan yaptığı yatırımların karşılığını alıyor!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde karşılaşmayı 44-56 tamamlayarak 6'da 6 yaptı. Sezona iyi başlayamayan Galatasaray Nef ise Tofaş galibiyetiyle moral buldu. Kadın futbolda Ataşehir'i 5-0 mağlup eden Galatasaray Petrol Ofisi, 4'te 4 yaptı ve ligde namağlup unvanını devam ettirdi. Sezona galibiyetiyle başlayan Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı da Çukurova Belediye'yi mağlup etti ve ligin ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yaptı. Cimbom yatırımların karşılığını almaya başlarken alınan sonuçlar sarı-kırmızılı taraftarları oldukça mutlu etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde karşılaşmayı 44-56 tamamlayarak 6'da 6 yaptı. Sezona iyi başlayamayan Galatasaray Nef ise Tofaş galibiyetiyle moral buldu. Kadın futbolda Ataşehir'i 5-0 mağlup eden Galatasaray Petrol Ofisi, 4'te 4 yaptı ve ligde namağlup unvanını devam ettirdi. Sezona galibiyetiyle başlayan Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı da Çukurova Belediye'yi mağlup etti ve ligin ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yaptı. Cimbom yatırımların karşılığını almaya başlarken alınan sonuçlar sarı-kırmızılı taraftarları oldukça mutlu etti.
DİĞER