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Aslan yaptığı yatırımların karşılığını alıyor!

Derbide Beşiktaş’ı yenerek büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekibin başarısı bununla sınırlı kalmadı. Futbol ve basketbolda 7’de 7 yapıp taraftarlarına rüya gibi bir hafta sonu yaşattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Aslan yaptığı yatırımların karşılığını alıyor!

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Beşıktaş derbisini alarak taraftarını sevindiren Galatasaray'da mükemmel bir hafta sonu yaşandı. Sarıkırmızılılar futbolun yanı sıra, basketbol, voleybol ve engelsiz basketbolunda çıktığı 7 maçın tamamını kazanarak taraftarlarına rüya gibi bir hafta sonu yaşattı. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı Mauro İcardi'nin golleriyle yenmeyi başaran Galatasaray, erkek basketbolda Tofaş'ı, voleybolda Cizre Belediye'yi yenmeyi başardı. Ayrıca Engelsiz Aslanlar Pendik'i rahat geçti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde karşılaşmayı 44-56 tamamlayarak 6'da 6 yaptı. Sezona iyi başlayamayan Galatasaray Nef ise Tofaş galibiyetiyle moral buldu. Kadın futbolda Ataşehir'i 5-0 mağlup eden Galatasaray Petrol Ofisi, 4'te 4 yaptı ve ligde namağlup unvanını devam ettirdi. Sezona galibiyetiyle başlayan Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı da Çukurova Belediye'yi mağlup etti ve ligin ikinci maçını da kazanarak 2'de 2 yaptı. Cimbom yatırımların karşılığını almaya başlarken alınan sonuçlar sarı-kırmızılı taraftarları oldukça mutlu etti.
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