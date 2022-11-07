Tapusu alınacak

Galatasaray ile yeniden futbola dönen Mauro İcardi'nin performansı yönetimi de harekete geçirdi. Kiralık olarak forma giyen oyuncunun şimdiden bonservisi alınmaya çalışılacak. İcardi'nin PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi buluyor ve Cimbom bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Tangocunun da ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olduğu ve kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında..

PSG, 2020 yazında İcardi'yi 50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri ise 17.50 milyon euro...