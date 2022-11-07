Ofspor mesaisi başladı

Beşiktaş'ı mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 21.00'de rakibini Nef Stadı'nda ağırlayacak.
Beşiktaş'ı mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 21.00'de rakibini Nef Stadı'nda ağırlayacak.