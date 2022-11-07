Haberler Galatasaray Kartal’a nefes aldırmadı

Kartal’a nefes aldırmadı

Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Derbi galibiyetiyle moral kazanan ve yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılılar Nef Stadı'ndaki maçta baştan sona üstün göründü. İcardi ve Kerem'le 2 topu direkten dönen Galatasaray topla daha fazla oynadı. Daha fazla pas yaptı. İsabet sağladı. Daha çok adam geçti. Daha çok top çaldı. Hemen her alanda ezeli rakibi Beşiktaş'a üstünlük kurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Kartal’a nefes aldırmadı
Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Derbi galibiyetiyle moral kazanan ve yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılılar Nef Stadı'ndaki maçta baştan sona üstün göründü. İcardi ve Kerem'le 2 topu direkten dönen Galatasaray topla daha fazla oynadı. Daha fazla pas yaptı. İsabet sağladı. Daha çok adam geçti. Daha çok top çaldı. Hemen her alanda ezeli rakibi Beşiktaş'a üstünlük kurdu.
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor - Konyaspor maçı sonrası olay sözler! "Takıma bir faydası yok"
Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasına Mauro Icardi talip oldu
Jesus Sivas 11'ini belirledi! O isim...
Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan oyunculara derbi sonrası uyarı!
Icardi alev aldı
Canlı altın fiyatları (7 Kasım Pazartesi)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (7 Kasım 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... 07:47
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:17
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:16
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! 00:43
Daha Eski
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:40
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:40
Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı 00:38
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:37
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:33
Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? 00:21