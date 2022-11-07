Kartal’a nefes aldırmadı

Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Derbi galibiyetiyle moral kazanan ve yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılılar Nef Stadı'ndaki maçta baştan sona üstün göründü. İcardi ve Kerem'le 2 topu direkten dönen Galatasaray topla daha fazla oynadı. Daha fazla pas yaptı. İsabet sağladı. Daha çok adam geçti. Daha çok top çaldı. Hemen her alanda ezeli rakibi Beşiktaş'a üstünlük kurdu.
Galatasaraysahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Derbi galibiyetiyle moral kazanan ve yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılılar Nef Stadı'ndaki maçta baştan sona üstün göründü. İcardi ve Kerem'le 2 topu direkten dönen Galatasaray topla daha fazla oynadı. Daha fazla pas yaptı. İsabet sağladı. Daha çok adam geçti. Daha çok top çaldı. Hemen her alanda ezeli rakibi Beşiktaş'a üstünlük kurdu.