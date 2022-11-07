Icardi alev aldı

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro İcardi sonunda farkını ortaya koydu. Uzun bir süre ailevi sorunları nedeniyle kendisini futbola veremeyen Arjantinli futbolcu, Beşiktaş maçına tam anlamıyla damga vurdu. Derbide 2 muhteşem gol atan ve bir şutu da direkte patlayan İcardi, hem taraftarların gönlündeki yerini sağlamlaştırdı hem de İtalya ve Arjantin başta olmak üzere dünya basının manşetlerine çıkmayı başardı. İşte İcardi'yle ilgili haberler:

KİLİDİ ÇÖZDÜ

İtalyan La Gazzetta dello Sport, İcardi'nin daha önce Milano derbilerindeki performansının altını çizerek; "İstanbul derbisini Mauro İcardi çözdü. Maurito liderliğindeki Galatasaray, ezeli rakibini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE GOL VE ZAFER

Fransız Le Parisien, "İcardi, İstanbul derbisinde duble yaptı" başlığını kullandı ve "İcardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı. Mauro İcardi'yi son düdükle birlikte bu kadar mutlu görmeyeli uzun zaman olmuştu" yorumu yaptı.

WANDA NARA DANS EDERKEN

İtalyan Corriere dello Sport, İcardi'nin derbideki performansını; "Wanda Nara dans ederken, İcardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor" başlığıyla okuyucularına sundu. Haberin detayında; "Wanda Nara ve Mauro İcardi'nin akşam saatlerinde farklı alanlarda şovları vardı. Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans Et' programında sahne alırken, PSG ve Inter'in eski golcüsü Galatasaray'ı Boğaziçi derbisinde galibiyete götürdü" ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN DOĞUŞ

Fransız RMC Sport, "İstanbul derbisinde Mauro İcardi'den muhteşem vole! Galatasaray'a gerçek bir yeniden doğuş" başlıklı haberde "PSG'de hayalet gibi oynayan Mauro İcardi, Galatasaray'da küllerinden yeniden doğuyor. Arjantinli golcü sonunda alevlendi. Pochettino'nun yönettiği PSG'de ölü gibiydi. Türkiye'de ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki, tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Bunu zaman gösterecek" denildi.

MUHTEŞEM VOLE

Arjantin'den Infobae, Mauro İcardi'nin Beşiktaş karşısında attığı gollerdeki vuruşlarını öne çıkardı. Haberde ilk goldeki vuruşun muhteşem olduğu, ikinci goldeki kafa vuruşunun ise 'kurtarılamaz' olduğu ifade edildi. Bir diğer Arjantin kuruluşu La Nacion ise, "Mauro İcardi derbiyle futbolun merkezine döndü. Golcü oyuncu Beşiktaş derbisinde sınırlarını zorladı hatta aştı" diye yazdı.

DEVAM EDECEĞİZ

Şampiyonluk ve liderlik yolunda önemli bir maçı galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden İcardi, "Liderlik ve şampiyonluk yolundaki mücadelemiz için çok önemliydi. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Taraftarın da hak ettiği buydu " şeklinde konuştu.

Beşiktaş derbisinde 2 gol atan ve 8.2 reyting alan Mauro İcardi maçın adamı oldu. Karşılaşmanın en çok mesafe kateden ismi ise 10.8 km ile Rashica idi