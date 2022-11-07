Haberler Galatasaray Icardi alev aldı

Icardi alev aldı

Galatasaray, Beşiktaş’ı 2-1 yenerken galibiyet gollerini atan Arjantinli yıldız sarı-kırmızılı taraftarları büyülerken adını yeniden neonlara yazdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Icardi alev aldı

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro İcardi sonunda farkını ortaya koydu. Uzun bir süre ailevi sorunları nedeniyle kendisini futbola veremeyen Arjantinli futbolcu, Beşiktaş maçına tam anlamıyla damga vurdu. Derbide 2 muhteşem gol atan ve bir şutu da direkte patlayan İcardi, hem taraftarların gönlündeki yerini sağlamlaştırdı hem de İtalya ve Arjantin başta olmak üzere dünya basının manşetlerine çıkmayı başardı. İşte İcardi'yle ilgili haberler:

KİLİDİ ÇÖZDÜ

İtalyan La Gazzetta dello Sport, İcardi'nin daha önce Milano derbilerindeki performansının altını çizerek; "İstanbul derbisini Mauro İcardi çözdü. Maurito liderliğindeki Galatasaray, ezeli rakibini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE GOL VE ZAFER

Fransız Le Parisien, "İcardi, İstanbul derbisinde duble yaptı" başlığını kullandı ve "İcardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı. Mauro İcardi'yi son düdükle birlikte bu kadar mutlu görmeyeli uzun zaman olmuştu" yorumu yaptı.

WANDA NARA DANS EDERKEN

İtalyan Corriere dello Sport, İcardi'nin derbideki performansını; "Wanda Nara dans ederken, İcardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor" başlığıyla okuyucularına sundu. Haberin detayında; "Wanda Nara ve Mauro İcardi'nin akşam saatlerinde farklı alanlarda şovları vardı. Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans Et' programında sahne alırken, PSG ve Inter'in eski golcüsü Galatasaray'ı Boğaziçi derbisinde galibiyete götürdü" ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN DOĞUŞ

Fransız RMC Sport, "İstanbul derbisinde Mauro İcardi'den muhteşem vole! Galatasaray'a gerçek bir yeniden doğuş" başlıklı haberde "PSG'de hayalet gibi oynayan Mauro İcardi, Galatasaray'da küllerinden yeniden doğuyor. Arjantinli golcü sonunda alevlendi. Pochettino'nun yönettiği PSG'de ölü gibiydi. Türkiye'de ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki, tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Bunu zaman gösterecek" denildi.

MUHTEŞEM VOLE

Arjantin'den Infobae, Mauro İcardi'nin Beşiktaş karşısında attığı gollerdeki vuruşlarını öne çıkardı. Haberde ilk goldeki vuruşun muhteşem olduğu, ikinci goldeki kafa vuruşunun ise 'kurtarılamaz' olduğu ifade edildi. Bir diğer Arjantin kuruluşu La Nacion ise, "Mauro İcardi derbiyle futbolun merkezine döndü. Golcü oyuncu Beşiktaş derbisinde sınırlarını zorladı hatta aştı" diye yazdı.

DEVAM EDECEĞİZ

Şampiyonluk ve liderlik yolunda önemli bir maçı galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden İcardi, "Liderlik ve şampiyonluk yolundaki mücadelemiz için çok önemliydi. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Taraftarın da hak ettiği buydu " şeklinde konuştu.

Beşiktaş derbisinde 2 gol atan ve 8.2 reyting alan Mauro İcardi maçın adamı oldu. Karşılaşmanın en çok mesafe kateden ismi ise 10.8 km ile Rashica idi

DİĞER
Lider Şahin ve sevgilisi Ecem Çırpan aşka geldi!
Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasına Mauro Icardi talip oldu
Jesus Sivas 11'ini belirledi! O isim...
Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan oyunculara derbi sonrası uyarı!
Yönetimden oyunculara derbi primi! Kişi başı...
Canlı altın fiyatları (7 Kasım Pazartesi)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (7 Kasım 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... 07:47
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:17
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:16
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! 00:43
Daha Eski
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:40
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:40
Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı 00:38
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:37
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:33
Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? 00:21