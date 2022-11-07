Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Okan Buruk'un Beşiktaş derbisindeki planları tıkır tıkır işledi.
Okan Buruk'un Beşiktaş derbisindeki planları tıkır tıkır işledi.
Tecrübeli hocanın istediği sonuç da geldi.
Başarılı teknik adam, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etti.
Galatasaray'ın hocası, oyun planında 3 noktaya dikkat çekti.
ICARDI MAHCUP ETMEDİ
Okan Buruk, oyuncularına, "Ceza sahası içinde İcardi'yi topla buluşturun" talimatını vermişti.
Antrenmanlarda, bu yönde çalışmalar yaptırmıştı.
Buruk'un dediği gibi Barış, Oliveira ve Mertens ceza sahasında İcardi'yi birer kez topla buluşturdu.
Arjantinli, bunların ilk ikisini gole çevirirken, üçüncüsünde direğe takıldı.
SOL TARAFA YÜKLENİN
Buruk, Beşiktaş'ın zayıf karnının sol bek olduğunu oyuncularına anlattı.
Atakların bu bölgede yoğunlaşmasını istedi.
Nitekim ilk gol bu bölgeden geldi.
BARIŞ HAMLESİ TUTTU
Hürriyet'in haberine göre Buruk, kendi takımının da aksayan yönünün sol bek olduğu görüşünde.
Tecrübeli hoca, Emre'nin kanat bindirmeleri sırasında arkada oluşan boşlukları kapatması için Kerem'in yerine defansif yönü daha güçlü Barış'ı oynattı.
Barış da görevini en iyi şekilde yaptı.
Galatasaray, bir sonraki maçını Ofspor ile Türkiye Kupası'nda oynayacak.