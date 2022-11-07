Haberler Galatasaray Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, galibiyetle beraber Beşiktaş'ı sahasına hapsetti. Dev derbi sonrası Okan Buruk'un, Beşiktaş'a nasıl çalıştığı, hangi hamleleri yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 09:56
Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Okan Buruk'un Beşiktaş derbisindeki planları tıkır tıkır işledi.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Tecrübeli hocanın istediği sonuç da geldi.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Başarılı teknik adam, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etti.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Galatasaray'ın hocası, oyun planında 3 noktaya dikkat çekti.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

ICARDI MAHCUP ETMEDİ
Okan Buruk, oyuncularına, "Ceza sahası içinde İcardi'yi topla buluşturun" talimatını vermişti.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Antrenmanlarda, bu yönde çalışmalar yaptırmıştı.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Buruk'un dediği gibi Barış, Oliveira ve Mertens ceza sahasında İcardi'yi birer kez topla buluşturdu.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Arjantinli, bunların ilk ikisini gole çevirirken, üçüncüsünde direğe takıldı.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

SOL TARAFA YÜKLENİN
Buruk, Beşiktaş'ın zayıf karnının sol bek olduğunu oyuncularına anlattı.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Atakların bu bölgede yoğunlaşmasını istedi.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Nitekim ilk gol bu bölgeden geldi.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

BARIŞ HAMLESİ TUTTU
Hürriyet'in haberine göre Buruk, kendi takımının da aksayan yönünün sol bek olduğu görüşünde.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Tecrübeli hoca, Emre'nin kanat bindirmeleri sırasında arkada oluşan boşlukları kapatması için Kerem'in yerine defansif yönü daha güçlü Barış'ı oynattı.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Barış da görevini en iyi şekilde yaptı.

Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetinin şifreleri belli oldu! 3 maddede...

Galatasaray, bir sonraki maçını Ofspor ile Türkiye Kupası'nda oynayacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın dev planı ortaya çıktı! Mostafa Mohamed ve Rashica...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen o görüntü olay: "Tuvalet bu tuvalet sanki mankenlik teklifi gelecek"
Eski formuna dönecek! O turnuva sonrası...
Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wanda Nara'dan G.Saray ve Icardi sözleri! "Bitirdim"
Yönetimden oyunculara derbi primi! Kişi başı...
TOKİ kura sonuçları belli oldu! (TOKİ başvuru sorgulama)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda? 10:46
Antalyaspor'da galibiyet serisi başladı Antalyaspor'da galibiyet serisi başladı 10:26
Cedi Osman James'i devirdi! NBA'de toplu sonuçlar Cedi Osman James'i devirdi! NBA'de toplu sonuçlar 10:05
İşte galibiyeti getiren 3 hamle! İşte galibiyeti getiren 3 hamle! 09:56
Wanda Nara'dan G.Saray ve Icardi sözleri! "Bitirdim" Wanda Nara'dan G.Saray ve Icardi sözleri! "Bitirdim" 09:48
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı saat kaçta? 09:36
Daha Eski
Hatayspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Hatayspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 09:28
Eski formuna dönecek! O turnuva sonrası... Eski formuna dönecek! O turnuva sonrası... 09:04
Yıldız isme sert eleştiri! "Kutu golcüsü" Yıldız isme sert eleştiri! "Kutu golcüsü" 08:53
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 08:45
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... 07:47
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:17