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Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Galatasaray'da son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, önemli bir istatistik ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar, bu sezon takımlarına büyük ölçüde destek olurken, istatistiklerde de zirveye çıktığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 13:37 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 13:38
Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Galatasaray taraftarı, sezon başında yapılan transferler sonrası şampiyonluk özleminin sona ereceği görüşünde birleşti.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Sarı kırmızılı taraftarlar, takımlarına destek vermeye devam etti.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Cimbom, NEF Stadı'nda muhteşem taraftar desteğiyle rakiplerini adeta boğuyor.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de bu sezon en çok seyircili ilk 5 maç baktığımız zaman ise ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

İlk 5 sırada Galatasaray'ın NEF Stadı'nda oynadığı maçları görüyoruz.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde tribünlerde 50.237 biletli taraftar vardı.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Cimbom ezeli rakibine karşı neredeyse kapalı gişe oynadı.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Aslan'ın Konyaspor ile oynadığı maçta 46.925 taraftar tribünlerden takımlarına destek verdi.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Galatasaray-Giresunspor maçında ise 45.152 Sarı-Kırmızılı taraftar mücadeleyi büyük bir heyecanla izledi.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada 44.256, Gaziantep FK maçında ise 43.783 taraftar heyecana ortak oldu.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da taraftarlar şampiyonluk özleminin dinmesi için teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerine büyük destek oluyorlar.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Kazanılan maçlardan sonra futbolcular ve taraftarlar tek yürek oluyorlar.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

Galatasaray söz konusu 5 maçta 3 galibiyet alırken, Giresunspor'a kaybetti ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

İŞTE O 5 MAÇ

G.Saray-Beşiktaş: 50.237

G.Saray-Konyaspor: 46. 925

Galatasaray taraftarı sezonun lideri oldu! Müthiş rakam

G.Saray-Giresunspor: 45.152

G.Saray-Alanyaspor: 44.256

G.Saray-Gaziantep FK: 43.783

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