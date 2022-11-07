Haberler Galatasaray Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Galatasaray, TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Ofspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:34
Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, Nef Stadı'nda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u konuk edecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 4. tur biletini aldı.

GALATASARAY - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kasım ayında bikinili pozları ardı ardına paylaştı! Tuğba Özay bikinisi ile ağaca çıktı!
50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95'i köygöçüren mantarı
Devler Ligi son 16 kuraları çekildi!
Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O istatistikte lider Galatasaray!
Yönetimden oyunculara derbi primi! Kişi başı...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (7 Kasım)
Canlı altın ve dolar kuru (7 Kasım)
TOKİ kura sonuçları belli oldu! (TOKİ başvuru sorgulama)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş... Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş... 16:44
Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı! Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı! 16:42
Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? 16:21
21. Yüzyıl Belediyeciliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleştirildi 21. Yüzyıl Belediyeciliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleştirildi 15:52
Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 15:46
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları belli oldu! UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları belli oldu! 15:12
Daha Eski
Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekim tarihi belli oldu Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekim tarihi belli oldu 15:11
Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Sivasspor muhtemel 11'ler 13:50
O istatistikte lider Galatasaray! O istatistikte lider Galatasaray! 13:37
Trabzonspor Ömer Asaf'ın ailesini ağırladı Trabzonspor Ömer Asaf'ın ailesini ağırladı 13:18
Yusuf Demir'e Bundesliga devi talip oldu! Yusuf Demir'e Bundesliga devi talip oldu! 12:56
F.Bahçe Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı F.Bahçe Sivasspor maçının VAR hakemi açıklandı 12:46