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250 bin lirayı kaptılar

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş zaferine oyuncu başına 250 bin TL prim koyduğu ortaya çıktı. Maç sonrası keyfi yerine gelen Özbek 2-1'lik galibiyetin ardından teknik heyet ve oyuncuları kutladı ve primin en kısa zamanda hesaplara yatacağının müjdesini verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
250 bin lirayı kaptılar
G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş zaferine oyuncu başına 250 bin TL prim koyduğu ortaya çıktı. Maç sonrası keyfi yerine gelen Özbek 2-1'lik galibiyetin ardından teknik heyet ve oyuncuları kutladı ve primin en kısa zamanda hesaplara yatacağının müjdesini verdi. Soyunma odasından şampiyonluklar tezahüratları yankılandı.
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