250 bin lirayı kaptılar

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş zaferine oyuncu başına 250 bin TL prim koyduğu ortaya çıktı. Maç sonrası keyfi yerine gelen Özbek 2-1'lik galibiyetin ardından teknik heyet ve oyuncuları kutladı ve primin en kısa zamanda hesaplara yatacağının müjdesini verdi.
G.SarayBaşkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş zaferine oyuncu başına 250 bin TL prim koyduğu ortaya çıktı. Maç sonrası keyfi yerine gelen Özbek 2-1'lik galibiyetin ardından teknik heyet ve oyuncuları kutladı ve primin en kısa zamanda hesaplara yatacağının müjdesini verdi. Soyunma odasından şampiyonluklar tezahüratları yankılandı.