Haberler Galatasaray Taraftarı da aslanlar gibi!

Taraftarı da aslanlar gibi!

Stadı hınca hınç dolduran 50 bin G.Saraylı futbolsever, daha ilk düdükten itibaren tribünleri karnaval alanına çevirdi. Bitmez bir enerjiyle Aslan’ı coşturan sarı kırmızılılar, taraftarlık örneği sergiledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Taraftarı da aslanlar gibi!
Muhteşem Galatasaray taraftarları derbide takımlarına tam destek verdiler. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren sarı kırmızılılar, saatler öncesinden stada akın ederek zorlu atmosferin ateşini yaktılar. Ve ilk düdükten itibaren 90 dakika boyunca bitmez bir destekle Aslan'ı desteklediler. Galatasaraylı taraftarlar, marşlar tezahüratlarla Beşiktaş'ı da baskı altına alıp '12. Adam'lık görevini eksiksiz yaptılar.

49 bin 973 Galatasaraylı futbolsever maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırıp alkışlarla motive ettiler. Galibiyetle iyice coşan sarı kırmızlılar, karşılaşma bitiminde de yine teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular için tempo tutup soyunma odasına alkışla gönderdiler. Geceyi sarı kırmızıya boyadılar... Öte yandan İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.
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