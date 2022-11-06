Taraftarı da aslanlar gibi!

49 bin 973 Galatasaraylı futbolsever maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırıp alkışlarla motive ettiler. Galibiyetle iyice coşan sarı kırmızlılar, karşılaşma bitiminde de yine teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular için tempo tutup soyunma odasına alkışla gönderdiler. Geceyi sarı kırmızıya boyadılar... Öte yandan İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.
49 bin 973 Galatasaraylı futbolsever maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırıp alkışlarla motive ettiler. Galibiyetle iyice coşan sarı kırmızlılar, karşılaşma bitiminde de yine teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular için tempo tutup soyunma odasına alkışla gönderdiler. Geceyi sarı kırmızıya boyadılar... Öte yandan İl Spor Güvenlik Kurulunda kulüplerin talepleri doğrultusunda alınan kararla Beşiktaşlı taraftarlar, derbiyi statta takip edemedi.
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