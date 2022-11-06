Olimpiu Morutan’dan 2 gol

Sezon başında satın alma opsiyonlu olarak İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, Consenza ile oynanan maçta 2 gol birden atarak takımına galibiyeti getirdi. Rumen oyuncu, Pisa formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol ve 3 asist yapma başarısını gösterdi. Morutan, ligin ilk 6 haftasında galibiyet görememişti.
Sezon başında satın alma opsiyonlu olarak İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, Consenza ile oynanan maçta 2 gol birden atarak takımına galibiyeti getirdi. Rumen oyuncu, Pisa formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol ve 3 asist yapma başarısını gösterdi. Morutan, ligin ilk 6 haftasında galibiyet görememişti.