Meler’e çok itiraz oldu

NEF Stadı'ndaki derbiye Halil Umut Meler atandığında iki taraftan da itirazlar olmuştu. Deneyimli hakem karşılaşmanın skoruna etki edecek bir hata yapmadı. Galatasaray cephesi de Beşiktaşlılar da bazı ikili mücadelelerde Meler'i etki altına almak için sert itirazlarda bulundular. Halil Umut Meler bunlara da prim tanımadı.
NEFStadı'ndaki derbiye Halil Umut Meler atandığında iki taraftan da itirazlar olmuştu. Deneyimli hakem karşılaşmanın skoruna etki edecek bir hata yapmadı. Galatasaray cephesi de Beşiktaşlılar da bazı ikili mücadelelerde Meler'i etki altına almak için sert itirazlarda bulundular. Halil Umut Meler bunlara da prim tanımadı.