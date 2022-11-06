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Jesus'tan yakın takip

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Nef Stadı'nda takip etti. Deneyimli çalıştırıcı 90 dakika boyunca bol bol not aldı. Jesus'lu Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda oynamış, mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Galatasaray ile 5 hafta sonra karşı karşıya gelecekler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Jesus'tan yakın takip
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Nef Stadı'nda takip etti. Deneyimli çalıştırıcı 90 dakika boyunca bol bol not aldı. Jesus'lu Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda oynamış, mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Galatasaray ile 5 hafta sonra karşı karşıya gelecekler.
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