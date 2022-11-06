Jesus'tan yakın takip

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Nef Stadı'nda takip etti. Deneyimli çalıştırıcı 90 dakika boyunca bol bol not aldı. Jesus'lu Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda oynamış, mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Galatasaray ile 5 hafta sonra karşı karşıya gelecekler.
FenerbahçeTeknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Nef Stadı'nda takip etti. Deneyimli çalıştırıcı 90 dakika boyunca bol bol not aldı. Jesus'lu Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda oynamış, mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Galatasaray ile 5 hafta sonra karşı karşıya gelecekler.