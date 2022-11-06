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Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında Norwich'ten transfer ettiği Milot Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi, Rashica'nın bonservisinin nasıl alınacağına dair kararını verdi. İşte Mostafa Mohamed detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 13:11
Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor… Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Son maçlarda formayı kapan Rashica, kupadaki Kastamonuspor ve ligdeki Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başladı.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Kosovalı futbolcu, Kastamonuspor'a karşı 2 gol atarken, Karagümrük maçında 1 asist yapmıştı.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan Rashica, performansıyla bir kez daha parmak ısırttı...

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Rashica, derbide 20 pas atarken, yüzde 80 isabetle oynadı. Girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inden galip gelen Rashica, 1 kez daha hava topu kazandı. 1'i isabetli, 2'si isabetsiz 3 kez şut çeken Rashica, Icardi'nin attığı ilk gol öncesi Barış Alper'e harika bir orta açtı…

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Rashica, attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri Beşiktaş derbisinde eksiksiz şekilde yerine getirmeyi başardı.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Rashica'nın performansından çok memnun olan sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar, kasım ayında düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Yönetimin, transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Rashica için bonservis pazarlığı yapılacak.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

2015'te ülkesinin Vushtrria takımından Hollanda ekibi Vitesse'ye 300 bin Euro'ya giden Rashica, Ocak 2018'de Alman Werder Bremen'in yolunu tam 8 milyon Euro karşılığında tutmuştu.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Rashica, burada geçirdiği 2.5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon Euro'ya gitti. 1 yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Geçen sezon Premier Lig'den düşen Norwich, şu anda Championship'te 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Norwich'in Premier Lig'e çıkmadan kapısını çalarak Rashica için fazla para ödemekten kaçmak istiyor.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Cimbom'un Rashica'nın bonservisini de Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'den gelecek parayla ödeyecek. Sezon başında sadece 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralanan Mostafa, 5 milyon 750 bin Euro karşılığında Fransız ekibine satılacak.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

25 yaşındaki oyuncu için Nantes ile görüşecek Cimbom, "Oyuncuyu devre arasında almayı düşünür müsünüz?" teklifini iletecek.

Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor! Mostafa Mohamed...

Eğer bu öneri kabul görürse Cimbom, aldığı parayı Rashica'ya yatıracak.

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