GALATASARAY HABERLERİ: Pisa'da kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan'dan 2 gol

Galatasaray'dan sezon başında satın alma opsiyonlu olarak İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, Serie B'nin 12. haftasında oynanan Cosenza maçınının yıldız oldu. 23 yaşındaki oyuncu mücadelede 2 gol atarak takımının yenilmezlik serisini devam ettirdi.

MORUTAN'DAN 2 GOL

Pisa, sahasında Cosenza'yı 3-1 yenerken ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikalarda Olimpiu Morutan ile 45+5'te Masucci kaydetti.

23 yaşındaki Rumen oyuncu, İtalyan ekibiyle çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, Pisa son 7 maçta yenilmedi.

OPSİYONLU KİRALANDI

Serie B ekiplerinden Pisa, Olimpiu Morutan için sarı-kırmızlı ekibe 150 bin euro ödemişti.

1 yıllığına Pisa'ya kiralık olarak giden Morutan'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Buna göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ya da takımının Serie A'ya çıkması durumunda Pisa 5,5 milyon euro zorunlu satın alma bedelini ödeyecek.