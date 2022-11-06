GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı derbi maçını kazanan Galatasaray'da ihtar telaşı yaşanıyor.
Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı derbi maçını kazanan Galatasaray'da ihtar telaşı yaşanıyor.
Posta'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar ile sarı kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt, kulübe ihtar çekti.
Geçtiğimiz aylarda da Feghouli ile Babel tarafından Galatasaray yönetimine ihtar gönderilmişti.
Pulgar sadece yarım dönem forma giydiği Galatasaray'daki alacaklarını tahsil etmek istiyor.
Aanholt ise içeride kalan birkaç aylık maaşı için harekete geçti.
Hollandalı sol bek son haftalarda kadroya girmekte zorlanıyor.
Performansı yetersiz bulunan Aanholt'un devre arası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Den Bosch altyapısında başladı.
Sırasıyla PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace formaları giydi.
2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katıldı.
Sarı-kırmızılı formayla 56 karşılaşmada görev alan Patrick van Aanholt, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile de 19 maça çıktı.