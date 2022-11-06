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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı yenerek derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'a şok bir haber geldi. İki isim, sarı-kırmızılı kulübe alacakları için ihtar gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:43
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı derbi maçını kazanan Galatasaray'da ihtar telaşı yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Posta'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar ile sarı kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt, kulübe ihtar çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Geçtiğimiz aylarda da Feghouli ile Babel tarafından Galatasaray yönetimine ihtar gönderilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Pulgar sadece yarım dönem forma giydiği Galatasaray'daki alacaklarını tahsil etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Aanholt ise içeride kalan birkaç aylık maaşı için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Hollandalı sol bek son haftalarda kadroya girmekte zorlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Performansı yetersiz bulunan Aanholt'un devre arası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Profesyonel futbol kariyerine Den Bosch altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Sırasıyla PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a ihtar şoku! İki isim...

Sarı-kırmızılı formayla 56 karşılaşmada görev alan Patrick van Aanholt, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

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