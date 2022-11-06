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GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray maçtan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın son anlarında siyah-beyazlı futbolcularla Lucas Torreira arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 10:36
GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 18. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Icardi'nin attığı ikinci golle skoru 2-1 yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Daha sonra iki topu direkten dönen ve girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, rakibinin son dakikalardaki baskısında kalesini iyi bir şekilde korudu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Galatasaray'da Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Öte yandan karşılaşmanın son anlarında kısa süreli bir gerginlik de yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Maçın son anlarında Beşiktaş serbest vuruş kullanırken Torreira kendini yere bıraktı ve kenara 'değiştirin' işareti yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Beşiktaşlı oyuncular bu duruma tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Ardından Torreira kenara alınırken ağır hareket ettiği için hakem Halil Umut Meler sarı kart gösterdi.

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