GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculardan Lucas Torreira'ya tepki!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 18. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Icardi'nin attığı ikinci golle skoru 2-1 yaptı.
Daha sonra iki topu direkten dönen ve girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, rakibinin son dakikalardaki baskısında kalesini iyi bir şekilde korudu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.
Galatasaray'da Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.
Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.
Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.
Öte yandan karşılaşmanın son anlarında kısa süreli bir gerginlik de yaşandı.
Maçın son anlarında Beşiktaş serbest vuruş kullanırken Torreira kendini yere bıraktı ve kenara 'değiştirin' işareti yaptı.
Beşiktaşlı oyuncular bu duruma tepki gösterdi.
Ardından Torreira kenara alınırken ağır hareket ettiği için hakem Halil Umut Meler sarı kart gösterdi.