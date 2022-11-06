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Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 07:53
Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - TAM BİR USTA İŞİ

Okan Buruk'un derbiye, Emre Taşdemir'in önünde Barış Alper'le başlamasının Galatasaray kadrosu içinde bir karşılığı olduğuna inanmıyorum.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Ghezzal'sız Beşiktaş'ın geçen haftaki baklava dizilişinden vazgeçip N'Koudou ile başlaması bekleniyordu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Okan Buruk'un takımı topu mümkün olduğu kadar kanatlara taşıyacak, Güneş'in takımı ise merkezde Gedson ve Salihin dribblingleri ile geçiş oyununu kovalayacaktı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Serie A da iki kez gol kralı olmuş Icardi bu ligin üstünde bir oyuncu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Golde vole öncesi bekleyişi ustalığının eseri olduğu kadar, Galatasaray'ın 9 numarasına gol vuruşunda fotoğraf çektiren Beşiktaş savunmasının da zafiyeti.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Boy avantajıyla Beşiktaş'ın bir kafa golüne ya da bir kafanın getireceği asistle tabelayı değiştireceği maç öncesinin tahminleri arasındaydı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Cenk'le de golü öyle buldular. Güneş beklerin arka arkaya sakatlıklarıyla krize girerken Buruk 46'da Rosier'in yokluğunda Kerem'i oyuna almalıydı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Galatasaray, savunmadan çıkarken hâlâ çok sorunlu bir takım ancak hava toplarında Nelsson müthiş performans ortaya koyarken, ön tarafta da Mertens bu forma altındaki en verimli maçını oynadı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Galatasaray, tabelanın fişini çekecek 3. golü bulamayınca elbette ki son dakikalar tansiyon yükseldi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Dünya Kupası öncesi Galatasaray bu derbiyi ve Başakşehir maçını kazanmak zorundaydı. 1 olmadan 2 olmuyor.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Güneş ise Dünya Kupası arasını yaz başı hazırlık kampı gibi kullanacak, mutlaka takviye isteyecektir.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı!

Derbileri ustalar kazandırır. Mauro Icardi gibi.

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