Bana yanlış yaptı

Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran ve Eyüpspor'a transfer olan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira ile yaşadığı küfür olayını anlattı. Ömer Bayram "Sergio Oliveira'nın antrenmanda Yunus'a karşı ettiği küfüre tepki gösterdim. Bunu ağır şekilde gösterdiğim için Okan Hoca beni antrenmandan gönderdi" dedi. Sergio'nun daha sonra suçunu kabul ettiğini belirten Ömer, "Bence ya ikimizi de göndermeliydi ya da ikimizi tutup orta yolu bulmalıydı" ifadelerini kullandı.
Galatasarayile sezon başında yollarını ayıran ve Eyüpspor'a transfer olan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira ile yaşadığı küfür olayını anlattı. Ömer Bayram "Sergio Oliveira'nın antrenmanda Yunus'a karşı ettiği küfüre tepki gösterdim. Bunu ağır şekilde gösterdiğim için Okan Hoca beni antrenmandan gönderdi" dedi. Sergio'nun daha sonra suçunu kabul ettiğini belirten Ömer, "Bence ya ikimizi de göndermeliydi ya da ikimizi tutup orta yolu bulmalıydı" ifadelerini kullandı.