Bakanlar da statta izledi

Derbi karşılaşmasını izleyenler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de vardı. Bakanları stada gelişleri sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bizzat karşıladı. Bakanlar ve Galatasaray yönetimi maçı protokolde birlikte takip etti.
Derbi karşılaşmasını izleyenler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de vardı. Bakanları stada gelişleri sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bizzat karşıladı. Bakanlar ve Galatasaray yönetimi maçı protokolde birlikte takip etti.