7 gol atardık

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, Nef Stadı'nda 50 bin taraftarının müthiş desteğiyle Beşiktaş'ı mağlup etti. Bu skor en çok teknik direktör Okan Buruk'u memnun etti. Genç çalıştırıcı, ilk derbi zaferiyle konumunu güçlendirdi. Başarılı hoca "Kaybedince hoca yüzünden diyorlar, kazanınca demiyorlar. Sahada her şeyi oyuncular belirliyor. Çıkan oyuncular yüzde 100'lerini verip çıktılar. Girenler önemli etki ettiler. Takım oyununu sahaya çok iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Yine toplarımız direkten döndü. 6-2 veya 7-3 kazanabilirdik" dedi.

MUTLU EDECEĞİZ

Okan Buruk şöyle konuştu: "Beşiktaş'ın uzun toplarla oynayacağını biliyorduk. Biz daha kaliteli ve modern bir futbol oynadık. En zorlu fikstürü oynayan takım biziz. Bu maçı fazla abartmıyorum. Daha iyisini de oynayabiliriz. Haftaya yine önemli bir maç var. Taraftar muhteşemdi. Sesleri hep kulağımızdaydı. Mertens'i İcardi'nin yanına sokuyoruz. Aynı zamanda bağlantı oyuncusu. İcardi ana santrforumuz. Topu ona getirirsek atacağını biliyoruz. Attığımız golleri hafta içinde çalışmıştık. Hücum presi de doğru yaptık. Galatasaraylıların bir beklentisi var. Onları mutlu edeceğiz"