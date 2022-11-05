Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Sarı kırmızılılar için Beşiktaş derbisi hayati bir önem taşıyor.
Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek ligde çıkışını sürdürmek istiyor.
Bununla beraber, ligde psikolojik üstünlüğü sağlamak istiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk ise taktiğini belirledi.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş savunmacını yıkacağı ismi buldu.
RASHICA'YA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Okan Buruk, kanat pozisyonunda Milot Rashica'ya özel emir verdi.
Buruk, Beşiktaş savunmasını Rashica ile yıkmayı planlıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin analizini kurmayları ile birlikte gerçekleştirdi.
Kartal'ın en zayıf bölgesi olarak sol kanadını gören genç çalıştırıcı, buraya son haftaların formda ismi Milot Rashica'yı sürecek.
Kosovalı yıldızın rakip için tehdit olacağını düşünen Buruk böylece bir taşla iki kuş vuracak.
Buruk, Rashica tehdidi yüzünden Beşiktaş sol beki Masuaku'nun her zamanki çıkışlarını yapamayacağını düşünüyor.
Aynı zamanda bu oyuncunun maç içinde dikkat kaybı yaşadığını belirterek onun arkasına koşular atılacak.
Buradaki boşluktan faydalanacak.
Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak.