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Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Süper Lig'in 13. haftası, kritik bir derbi oynanacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda maç öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü, Beşiktaş'a karşı imha planını belirledi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:15
Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Bununla beraber, ligde psikolojik üstünlüğü sağlamak istiyor.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Teknik Direktör Okan Buruk ise taktiğini belirledi.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş savunmacını yıkacağı ismi buldu.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

RASHICA'YA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Okan Buruk, kanat pozisyonunda Milot Rashica'ya özel emir verdi.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Buruk, Beşiktaş savunmasını Rashica ile yıkmayı planlıyor.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin analizini kurmayları ile birlikte gerçekleştirdi.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Kartal'ın en zayıf bölgesi olarak sol kanadını gören genç çalıştırıcı, buraya son haftaların formda ismi Milot Rashica'yı sürecek.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Kosovalı yıldızın rakip için tehdit olacağını düşünen Buruk böylece bir taşla iki kuş vuracak.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Buruk, Rashica tehdidi yüzünden Beşiktaş sol beki Masuaku'nun her zamanki çıkışlarını yapamayacağını düşünüyor.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Aynı zamanda bu oyuncunun maç içinde dikkat kaybı yaşadığını belirterek onun arkasına koşular atılacak.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Buradaki boşluktan faydalanacak.

Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş derbisinde planını belirledi! Böyle nakavt edecek

Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak.

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