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Mauro Icardi 3 gole ulaştı!

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde attığı gollerle sarı-kırmızılı forma ile gol sayısını 3’e çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:13
Mauro Icardi 3 gole ulaştı!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbide gol perdesini açan isim oldu. Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ilk golünü kaydetti. Maçın 59. dakikasında düzgün bir kafa vuruşuyla bir gol daha atan yıldız futbolcu takımını 2-1 öne geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.
Mücadeleye 11'de başlayan Arjantinli golcü, 90 dakika sahada kaldı.
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