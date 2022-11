Galatasaray'da Mauro Icardi Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçta 3 puan elde ettiklerini belirten Icardi, "Çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. İyi bir mücadele verdik. Goller için, kazandığımız ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.



"İmaj değişikliğinin kendisine uğur getirdiğine inanıyor mu?" şeklinde gelen soruya ise Arjantinli santrfor, "Görünüşümden ziyade ben bütün haftayı takım arkadaşlarımla konuşarak, kendimi çok iyi hazırlayarak geçirdim. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.



"ATMOSFER, 50 BİN TARAFTAR VAR GİBİ HİSSETTİRİYORDU"



Türkiye'deki ilk derbi karşılaşmasına çıktığının hatırlatılması üzerine ise Icardi, yaratılan atmosferle ilgili olarak, "Taraftarımızın önünde kazanabilmek gerçekten çok önemli. Atmosfer, 50 bin taraftar var gibi hissettiriyordu. Kazandığımız için çok da iyi hissettik" ifadelerini kullandı.



"ELEŞTİRİLERE DEĞİL İLTİFATLARA DAHA ÇOK ODAKLANIYORUM"



Mauro Icardi, eleştirileri dikkate almadığını ve kendi oyununa odaklandığını aktararak, "Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum. Ben her zaman oynadığım oyuna dikkatimi veriyorum. Biz zaten futbolcu olarak bu tarz şeylere alışığız. Eleştirilere değil iltifatlara daha çok odaklanıyorum. Biz, bir sonraki maçımızı düşüneceğiz. Önemli olan 3 puandı. Burada sadece 3 puan aldık, daha önemli bir 3 puan değil aslında" şeklinde konuştu.



"BU DURUM SADECE BANA BİR ŞEY KALMIŞ DEĞİL"



Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli santrfor, "Ben çok mutluyum burada. Bu durum sadece bana kalmış bir şey değil. Başkanla, takım arkadaşlarımla, bütün çalışanlar bana çok destek oldu. Çok iyi bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Kazandığımız için mutlu hissettim. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.