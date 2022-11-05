Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği son buluyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği son buluyor.
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Kerem, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyordu.
Galatasaray ile beraber Kerem, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
Bununla beraber Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı ücret, Galatasaray'da tartışma konusu olmuştu.
Kerem'in, aldığı düşük ücret nedeniyle mutsuz olduğu ifade ediliyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilk 11'de şans verdiği genç oyuncuya dair yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı yönetim, Kerem için harekete geçti.
Uzun yıllar Kerem ile çalışmak isteyen Galatasaraylı kurmaylar, oyuncu cephesi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
KEREM KALMAK İSTİYOR
Yıldız oyuncunun, Galatasarayda kariyerine devam etmek istediği bilinirken, maaşında zam istediği ifade edildi.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
Aktarılan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 4 Kasım Cuma akşamı, Kerem Aktürkoğlu cephesiyle görüşme gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı idareciler, Kerem cephesiyle prensipte anlaşma sağladı.
Yeni sözleşme konusunda da yıldız oyuncunun yetkilileriyle el sıkışıldı.
YEDEK TAKIMLA ÇALIŞIYORDU
Öte yandan Okan Buruk'un bir süredir Kerem'i yedek takımla çalıştırdığı kaydedildi.
Kerem'in bu gelişmenin üzerine performansını yükseltmesi bekleniyor.
Transfermarkt piyasa değeri 13 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.