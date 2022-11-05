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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, yeni sözleşme konusunda Kerem ile prensip anlaşmasına vardı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 16:41
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği son buluyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Kerem, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyordu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray ile beraber Kerem, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Bununla beraber Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı ücret, Galatasaray'da tartışma konusu olmuştu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Kerem'in, aldığı düşük ücret nedeniyle mutsuz olduğu ifade ediliyordu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilk 11'de şans verdiği genç oyuncuya dair yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Sarı kırmızılı yönetim, Kerem için harekete geçti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Uzun yıllar Kerem ile çalışmak isteyen Galatasaraylı kurmaylar, oyuncu cephesi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

KEREM KALMAK İSTİYOR
Yıldız oyuncunun, Galatasarayda kariyerine devam etmek istediği bilinirken, maaşında zam istediği ifade edildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

PRENSİPTE ANLAŞILDI
Aktarılan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 4 Kasım Cuma akşamı, Kerem Aktürkoğlu cephesiyle görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Sarı kırmızılı idareciler, Kerem cephesiyle prensipte anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Yeni sözleşme konusunda da yıldız oyuncunun yetkilileriyle el sıkışıldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

YEDEK TAKIMLA ÇALIŞIYORDU
Öte yandan Okan Buruk'un bir süredir Kerem'i yedek takımla çalıştırdığı kaydedildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Kerem'in bu gelişmenin üzerine performansını yükseltmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı

Transfermarkt piyasa değeri 13 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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