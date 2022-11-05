Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Dev derbi öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"Galatasaray taraftarlarının bize desteği en büyük avantajımız. Oyun olarak yukarıya doğru giden bir Galatasaray var. Bugün bunun sonucunu almak istiyoruz. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar bize puan kayıpları yaşattı. Bunun tekrarlanmasını istemiyoruz."

"Türk futbolunun önemli değerlerinden biri Beşiktaş'ın başına geldi. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. İlk derbim. İlk derbimde de galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Oyuncularım her geçen gün daha iyi oluyor. Bugün galibiyet istiyoruz."

"Kerem bugün bizim için önemli bir koz olacak. Barış Alper uzun süredir bu formayı istiyordu. Onun için de bir fırsat oldu. Her oyuncuyu oynatmak istiyoruz ama bu mümkün değil."