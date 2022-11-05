Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları;

"Futbolcu olarak ilk derbim Beşiktaş'a karşıydı ve o gün 2 gol atmıştım. Bugün de Galatasaray'ın başında Beşiktaş'a karşı 2 golle kazandık. Güzel bir akşam oldu bizim için."

"Ligin çok başı. Üst üste iki maç kazandık ama yine bir şey kazanmış değiliz. En zor fikstürü oynayan takımız. Burada puan kayıplarımız da oldu. Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu çok abartmıyorum. İkinci yarıyı da daha iyi oynayabilirdik."

"Direkten dönen 10. topumuz oldu. Rekora doğru gidiyoruz."

"2-1'lik bir sonuç ama belki 5-3, 6-3, 7-3 bile bitebilecek maçtı."

"Kazandıktan sonra hedeflerimizi Muslera, arkadaşlarına hatırlattı. Birbirimize sarılmamız çok önemli. Tesiste böyleyiz ama kazanınca birliktelik daha farklı bir boyuta geliyor." dedi.