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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu rahat

Galatasaray'da 2 gündür yedek takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam saatlerinde kulüpte yönetimle bir araya gelerek geleceği hakkında görüşme yaptı. Derbi öncesi yeni sözleşme konusunda sözlü anlaşma sağlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu rahat
Galatasaray'da 2 gündür yedek takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam saatlerinde kulüpte yönetimle bir araya gelerek geleceği hakkında görüşme yaptı. Derbi öncesi yeni sözleşme konusunda sözlü anlaşma sağlandı. Kafası iyice rahatlayan ve son antrenmanda takımla çalışan genç futbolcu, son anda derbinin ilk 11'inde yer buldu.
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