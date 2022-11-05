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Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev maçta Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Derbinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan sarı kırmızılılarda takımın teknik direktörü Okan Buruk'un galibiyet planı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Takvim'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi planında ilk 15 dakikaya büyük önem veriyor.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Galatasaray taraftar desteğiyle derbiye çok agresif başlayacak.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Sarı-Kırmızılılar maçın hemen başında öne geçerek psikolojik avantajı ve derbinin kontrolünü eline geçirmeye çalışacak.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

ÇOK AGRESİF ÇOK COŞKULU BAŞLANGIÇ

3 puana kilitlenen Galatasaray'da hedef Beşiktaş'a Nef Stadı'nda deplasman atmosferini hissettirmek.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar derbiye çok agresif ve coşkulu başlayacak. İlk 15 dakika gol bulup kontrolü ele almaya çalışacak.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

MERTENS KARTAL'A SÜRPRİZ YAPACAK

Beşiktaş'ın Mauro Icardi'ye özel önlem alacağını düşünen Okan Buruk, Dries Mertens'le rakibine sürpriz yapacak.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Belçikalı'yı yıldız sürekli savunma arkası koşular yapıp Siyah-Beyazlılar'ın defans dengesini bozmaya çalışacak.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

YILDIZLARA ŞUT EMRİ

Kaleci Mert Günok'un kötü form durumu nedeniyle Okan Buruk futbolcularından sürekli kaleyi denemesini istedi.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Özellikle Mertens, Oliveira, Kerem ve Rashica fırsatını bulduğunda Beşiktaş kalesini tehdit ederek golü kovalayacak.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

ORTA ALANDA BASİT KAYIPLAR YASAK!

Okan Buruk takımını 1. ve 2. bölgede basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardı.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Eğer top kaybı olursa Galatasaraylı futbolcuların Yugoslav faulleriyle Beşiktaş kontra ataklarını durdurmaya çalışacakları da öğrenildi.

Galatasaray Beşiktaş'ı böyle yıkacak! İşte Okan Buruk'un derbi planı

HÜCUMLARDA BU KEZ ACELE ETMEK YOK

Ligin en çok orta yapan takımı olan Galatasaray bu kez topu yere indirecek.

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