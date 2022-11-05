Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi konuk takım antrenörleri neye uğradığını şaşırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi sahaya karşılaşma öncesi ilk çıkan siyah beyazlı antrenörler oldu. Konuk ekipte, takımın ısınması adına yapılacak olan hareketleri koordine etmek adına Nef Stadyumu'nda çalışmalar yapan 3 yardımcı antrenör, çime ayak basmalarıyla birlikte sarı kırmızılı taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. Bu anlarda statta ciddi bir uğultu oluşurken yardımcı antrenörlerden 2'si tribünlere dönüp bir kaç saniye şaşkınlıkla etraflarını süzdüler.