Haberler Galatasaray Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi konuk takım antrenörleri neye uğradığını şaşırdı!

Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi konuk takım antrenörleri neye uğradığını şaşırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Aslantepe'de Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlı antrenörler çime ayak basmalarıyla birlikte sarı kırmızılı taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 19:26
Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi konuk takım antrenörleri neye uğradığını şaşırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi sahaya karşılaşma öncesi ilk çıkan siyah beyazlı antrenörler oldu. Konuk ekipte, takımın ısınması adına yapılacak olan hareketleri koordine etmek adına Nef Stadyumu'nda çalışmalar yapan 3 yardımcı antrenör, çime ayak basmalarıyla birlikte sarı kırmızılı taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. Bu anlarda statta ciddi bir uğultu oluşurken yardımcı antrenörlerden 2'si tribünlere dönüp bir kaç saniye şaşkınlıkla etraflarını süzdüler.

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