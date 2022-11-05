GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Bir yanda Icardi'li, Mata'lı, Mertens'l, Torreira'lı Galatasaray; diğer yanda Şenol Güneş'le müthiş bir hava yakalayan Weghorst'lu, Gedson'lu, Cenk Tosun'lu Beşiktaş... Fotomaç yılın son derbisi öncesi iki takımı analiz etti.
Bir yanda Icardi'li, Mata'lı, Mertens'l, Torreira'lı Galatasaray; diğer yanda Şenol Güneş'le müthiş bir hava yakalayan Weghorst'lu, Gedson'lu, Cenk Tosun'lu Beşiktaş... Fotomaç yılın son derbisi öncesi iki takımı analiz etti.
DEFANSTA ASLAN HÜCUMDA KARTAL
SAVUNMA KARNESİ
Yediği goller
Galatasaray: 0.82
Beşiktaş: 1.33
Top kazanım
Galatasaray: 52.36
Beşiktaş: 51.67
Rakip sahada kazanım
Galatasaray: 13.73
Beşiktaş: 12.33
Araya girme
Galatasaray: 36.27
Beşiktaş: 53.58
Top kaybı
Galatasaray: 67.73
Beşiktaş: 68.25
Kendi sahasında top kaybı
Galatasaray: 12.45
Beşiktaş: 11.25
Defansif aksiyon
Galatasaray: 143.91
Beşiktaş: 160.58
Başarılı defansif aksiyon
Galatasaray: 95.27
Beşiktaş: 107.67
Kalesine gelen gollük şut
Galatasaray: 1.17
Beşiktaş: 0.73
HÜCUM KARNESİ
Atılan gol
Galatasaray: 1.27
Beşiktaş: 2.08
Asist
Galatasaray: 1
Beşiktaş: 1.5
Şutlar
Galatasaray: 18.27
Beşiktaş: 12.92
İsabetli şut
Galatasaray: 7.27
Beşiktaş: 5.75
Kafa şutları
Galatasaray: 0.91
Beşiktaş: 1.17
Dripling
Galatasaray: 27.21
Beşiktaş: 30.92
Atak aksiyonu
Galatasaray: 59.91
Beşiktaş: 60.83
Penaltılar
Galatasaray: 0.09
Beşiktaş: 0.33
Gol beklentisi
Galatasaray: 2.62
Beşiktaş: 1.85
GOLCÜLERİN SON 5 MAÇI*
*Icardi'nin Fransa Ligi'nde, Weghorst'un ise Premier Lig'de oynadıkları son 5 büyük maçtaki istatistikleri.
Gol
Icardi: 0
Weghorst:0