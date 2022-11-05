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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Son dakika haberleri... Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fotomaç olarak dev derbide iki ekibin öne çıkan istatistiklerini derledik. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Top kaybı
Galatasaray: 67.73
Beşiktaş: 68.25

Kendi sahasında top kaybı
Galatasaray: 12.45
Beşiktaş: 11.25

Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Defansif aksiyon
Galatasaray: 143.91
Beşiktaş: 160.58

Başarılı defansif aksiyon
Galatasaray: 95.27
Beşiktaş: 107.67

Kalesine gelen gollük şut

Galatasaray: 1.17
Beşiktaş: 0.73

Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

HÜCUM KARNESİ

Atılan gol
Galatasaray: 1.27
Beşiktaş: 2.08

Asist
Galatasaray: 1
Beşiktaş: 1.5

Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Şutlar
Galatasaray: 18.27
Beşiktaş: 12.92

İsabetli şut
Galatasaray: 7.27
Beşiktaş: 5.75

Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Kafa şutları
Galatasaray: 0.91
Beşiktaş: 1.17

Dripling
Galatasaray: 27.21
Beşiktaş: 30.92

Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Atak aksiyonu
Galatasaray: 59.91
Beşiktaş: 60.83

Penaltılar
Galatasaray: 0.09
Beşiktaş: 0.33

Gol beklentisi
Galatasaray: 2.62
Beşiktaş: 1.85


Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

GOLCÜLERİN SON 5 MAÇI*

*Icardi'nin Fransa Ligi'nde, Weghorst'un ise Premier Lig'de oynadıkları son 5 büyük maçtaki istatistikleri.

Gol

Icardi: 0
Weghorst:0

Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Asist

Icardi: 0
Weghorst: 1

Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler

Şut pası

Icardi: 3
Weghorst: 1

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