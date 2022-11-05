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Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından Sergio Oliveira açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken dev derbinin ardından sarı kırmızılılaırn yıldızı Sergio Oliveira'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:42
Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından Sergio Oliveira açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi geride kaldı. Galatasaray rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken maçın ardından sarı kırmızılıların yıldız ismi Sergio Oliveira'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"HEPİMİZ İÇİN KAZANDIK"

Oliveira maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kendim hakkında değil, tüm takım için konuşacağım. Harika bir maçtı. Taraftarlarımız, kulüpteki arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Bu sadece 3 puan. Şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz. Önemli olan skor değil, 3 puan. Biz sonuna kadar savaşacağız. Fırsatları kaçırabiliriz ama en önemli şey 3 puanı almak" ifadelerine yer verdi.

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