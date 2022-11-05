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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Olağanüstü Genel Kurul'da konuştu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, tüzük değişikliği için yeterli sayıda katılımın sağlanamadığını söyledi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Olağanüstü Genel Kurul'da konuştu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, tüzük değişikliği için yeterli sayıda katılımın sağlanamadığını söyledi.

Dursun Özbek kürsüde yaptığı konuşmada, "Belirli bir sayıya ulaşmak gerekiyordu. Bu mümkün olmadı." dedi. Tüzük Tadil Genel Kurulu'nun başlaması için 900 imza toplanması gerekiyordu, imza sayısı 672'de kaldı.

İşte Özbek'in açıklamaları:

Bize bu onurlu görevi vermenizin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. İlk gün söylediğim gibi, amacımız Galatasaray'ı sürdürülebilir sportif başarıya sahip güçlü bir spor kulübü olup bizden sonra gelecek olan nesile bırakmak. Mecidiyeköy projesinde 180 rezidans, 5 tane de ticari yer söz konusu. Buradan elde edilecek fonun iki şekilde kullanılması hedefleniyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL gibi hasılat bekliyoruz. Bunun bildiğiniz gibi yarıya yakın kısmı, Banakalar Birliği anlaşması gereği, 2,2 milyar TL'lik borcun bir kısmını ödeyeceğiz. Yaklaşık 800 milyon TL bu borcun kısmen kapanması için kullanılacak. Geriye kalan 750 milyon TL, Kemerburgaz inşaatında kullanılacak. Ayrıca Florya'daki projenin tamamlanması için de kullanacağız. Mecidiyeköy'de satış ofisimiz hazır. Yabancılara satış konusunda da ihale yaptık. Galatasaraylıların bu projeye ilgi göstermesini rica ediyorum.

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